В Госдуму РФ заблаговременно внесли законопроект «о непризнании выборов в Украине»

Фракция ЛДПР внесла в российскую Госдуму проект заявления «О непризнании итогов выборов президента Украины». Информация об этом опубликована во вторник в электронной базе данных нижней палаты российского парламента, сообщает ТАСС.

В проекте документа говорится, проведение выборов происходит «в условиях нечестной избирательной кампании с применением «грязных» избирательных технологий, что является грубым нарушением международно-правовых принципов и норм».

В качестве аргументов указано, что Украина запретила участие российских граждан в качестве наблюдателей на выборах. В документе уже заявлено якобы о «массовой фальсификации» итогов (еще не состоявшихся!) выборов, призванной «обеспечить победу определенного кандидата». Проект заявления предлагается вынести на пленарное заседание Госдумы 2 апреля.

Источник: sprotyv.info

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