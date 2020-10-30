В Госстате сообщили, что средняя зарплата в Харьковской области выросла на 8%

Средняя номинальная зарплата на Харьковщине в сентябре по сравнению с августом выросла на 8%

Средняя номинальная заработная плата – 10666 грн, что на 8% больше по сравнению с августом, сообщили в Государственной службе статистики.

При этом она в 2,1 раза больше минимальной заработной платы (5 тыс. гривен), однако на 11,1% меньше, чем средняя номинальная зарплата по Украине (11998 грн).

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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