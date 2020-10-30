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В Госстате сообщили, что средняя зарплата в Харьковской области выросла на 8%
Средняя номинальная зарплата на Харьковщине в сентябре по сравнению с августом выросла на 8%
Средняя номинальная заработная плата – 10666 грн, что на 8% больше по сравнению с августом, сообщили в Государственной службе статистики.
При этом она в 2,1 раза больше минимальной заработной платы (5 тыс. гривен), однако на 11,1% меньше, чем средняя номинальная зарплата по Украине (11998 грн).
Источник: objectiv.tv
Автор: Артем Некрасов
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