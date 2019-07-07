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В Греции сегодня пройдут досрочные парламентские выборы

В Греции сегодня пройдут досрочные парламентские выборы

Греки идут на избирательные участки в воскресенье, чтобы выбрать новый парламент на досрочных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Министерство внутренних дел заявило, что в стране открылось 21 778 избирательных участков. Завершится голосование в 7:00 вечера.

Избирать депутатов будут 9 903 864 зарегистрированных избирателей, из которых 519 227 - в возрасте от 17 до 21 года.

Граждане Греции, проживающих за рубежом, не могут голосовать на всеобщих выборах из страны, в которой находятся.

Отметим, досрочные выборы объявил премьер-министр Греции Ципрас после того, как его партия СИРИЗА потерпела поражение на европейских и местных выборах, состоявшихся в прошлом месяце.

Агентство Телевидения Новости

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