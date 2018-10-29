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В Грузии готовятся ко второму туру выборов президента

В Грузии готовятся ко второму туру выборов президентаНа выборах президента Грузии по результатам подсчёта 99,97% голосов лидируют два кандидата, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии.

Саломе Зурабишвили пока набрала 38,64% голосов, Григол Вашадзе — 37,745. Третьим идёт Давид Бакрадзе — 10,97%.

Зурабишвили поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», Вашадзе — кандидат от оппозиционного объединения «Сила в единстве», уточняет агентство «Новости-Грузия». Ни один из них не набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре (больше 50%).

«С учётом предварительных результатов, можно сказать, что с большой вероятностью у нас состоится второй тур», — заявила сегодня на брифинге глава ЦИК Грузии Тамар Жвания.

Жвания пояснила, что результаты должны быть обнародованы максимум через 20 дней. Второй тур проводится в течение двух недель после этого. Крайним сроком, по её словам, может быть 2 декабря.

Окончательные итоги планируют подвести не позже 17 ноября.

В правящей партии «Грузинская мечта» признали неизбежность второго тура.

«Мы призываем продолжить подсчёт голосов и соблюсти все процедуры. Это нормальный процесс. Это означает, что почти каждый второй избиратель нас поддерживает. Это произошло и сейчас. Нам немного не хватило, чтобы победить в первом же туре», — сказал спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе.

По данным экзит-полла, который проводился по заказу оппозиционной телекомпании «Рустави-2» американской компанией Edison Research, Зурабишвили и Вашадзе набирают по 40% голосов, а Давид Бакрадзе — 10%.

Явка на выборах президента составила около 47%. Избиратели голосовали на территории Грузии и ещё в 44 странах. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: грузия

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