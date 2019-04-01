В Грузии с 1 апреля пластиковые пакеты - под запретом

С 1 апреля в Грузии запрещены производство, импорт и продажа пластиковых пакетов любой толщины, сообщает местное издание Грузия Online.

За нарушение запрета предпринимателям грозит штраф в размере 500 лари (5088 грн) и конфискация товара. В случае повторного нарушения сумма санкций будет удвоена.

Контроль за производителями пакетов будет осуществлять департамент надзора за охраной окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, а за импортерами - таможенная служба Министерство финансов.

Местных реализаторов будут проверять органы местных самоуправлений.

Как сообщалось, с 1 октября 2018 года в Грузии вступил в силу запрет на производство, импорт и реализацию тонких полиэтиленовых пакетов.

В то же время под запрет не попадают биоразлагаемые пакеты. Такие пакеты разлагаются примерно за два года и не наносят вреда окружающей среде.

По данным ООН, ежегодно население Земли использует до пяти триллионов пластиковых пакетов. Каждую минуту люди используют около 10 млн таких пакетов.

Агентство Телевидения Новости