В ХАІ відновлюють літак-пам’ятник Су-7Б

У Національному аерокосмічному університеті ім. Жуковського «ХАІ» (Харків) реставрують літак-пам’ятник Су-7Б.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

Робота почалася в листопаді минулого року. Пройдено перший етап — видалення старої фарби. Тепер належить відновлення пошкодженої обшивки та фарбування.

Паралельно ведуться роботи на Чугуївському авіаремонтному заводі (ЧАРЗ) по відновленню зсувної частини ліхтаря кабіни. Для цього потрібно зробити пуансон, за яким витиснуть скло.

Всього в роки СРСР було випущено 1 тис. 848 винищувачів-бомбардувальників Су-7, 691 з яких було експортовано в 9 країн. На початку 60-х років минулого століття це був літак з найбільшою кількістю аварій і катастроф в ВПС СРСР.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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