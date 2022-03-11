В Харьков продолжает поступать «гуманитарка»

10 марта в Харькове разгрузили и развезли по пунктам выдачи более 12 вагонов и 3 фур помощи.

Об этом сообщил 11 марта у себя в телеграм-канале глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

«Только вчера разгрузили и развезли в пункты выдачи более 12 вагонов и 3 фуры помощи. Отправляем продукты, воду, лекарства, теплую одежду в общины области, при поддержке волонтеров в места укрытий, а также в пункты выдачи «Новой почты» и «Укрпочты», — написал губернатор.

Места выдачи:

Источник: objectiv.tv

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