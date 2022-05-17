В Харьков вернулось уже около 600 тысяч человек, – глава ОВА Олег Синегубов

Ежедневно по железной дороге в областной центр прибывает более 2000 человек. Идет работа над восстановлением критической инфраструктуры: тепло-, газо-, водо-, электроснабжение.

«Нужно обеспечивать транспортную логистику, чтобы люди могли добраться до работы. Учитывая, что метро – один из самых безопасных видов транспорта, будем работать над тем, чтобы в ближайшие недели его запустить»‎.

Источник: https://t.me/truexanewsua/47067

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