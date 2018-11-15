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В Харькове 114 тысяч семей получают субсидию

В Харькове 114 тысяч семей получают субсидию

114 тыс. 188 харьковским семьям с начала этого года назначена жилищная субсидия.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на директора Департамента труда и социальной политики Ларису Болгову.

 

По ее словам, государственная помощь еще для 50 тысяч семей - на стадии оформления. Всего же по состоянию на 1 ноября 2018 года субсидия назначена около 22% харьковских семей. Если харьковчане успеют подать все необходимые документы до 15 декабря, субсидия будет им назначена с начала отопительного периода – с октября 2018 года. Тем, кому помощь была назначена еще в мае, субсидия продлевается автоматически. 

 

Заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах можно отправить по почте на адрес управления труда и социальной защиты населения по месту регистрации или отослать в электронном виде через официальный веб-портал Министерства социальной политики (в этом случае в течение месяца необходимо будет подписать заявление и декларацию в управлении труда). Субсидия рассчитывается на неотопительный период – с 1 мая по 30 сентября и отопительный – с 1 октября по 30 апреля. 

 

Напомним,  что с 1 октября, согласно постановлению Кабинета Министров, были внесены дополнительные изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Теперь субсидию на общих условиях могут получить те, у кого есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя. Также право на помощь от государства есть у семей, у которых отопительная, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома. На сверхнормативную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, кто достиг пенсионного возраста и получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и семьи, в которых есть дети с инвалидностью.

 

Кроме того, если член домохозяйства имеет доход меньше среднемесячной заработной платы или если есть алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), а также те, кто находится в местах лишения свободы, комиссия имеет право назначить субсидию.При определенных условиях могут получить субсидию граждане, оформившие два или более лицевых счета в большом доме или квартире. А вот должникам по уплате алиментов, субсидия не назначается. 

Агентство Телевидения Новости

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