В Харькове апелляционный суд приостановил рассмотрение дел

Апелляционный суд Харьковской области проходит государственную регистрацию как юридическое лицо, сообщили в пресс-службе суда. Из-за этого заседания пока не проводятся.

«Абсолютно все дела, которые в производстве Апелляционного суда, сняты с рассмотрения — в связи с тем, что на данный момент указом президента судьи переведены в новый суд. О начале работы нового суда мы сообщим после определённых процедур», — рассказала пресс-секретарь суда Евгения Бондаренко.

Новый Харьковский апелляционный суд заработает в день опубликования в газете «Голос Украины» официального сообщения о начале работы. Тогда же снова проведут автоматическое распределение дел, сформируют новые коллегии судей. Ориентировочно, это должно произойти в ближайшие дни.

Юрисдикция нового суда распространяется на апелляционный округ, который включает в себя Харьковскую область.

До начала работы нового суда процессуальные документы, заявления или сообщения просят отправлять почтой по адресу: 61006, Харьковская область, город Харьков, площадь Героев Небесной сотни, 36.

Указом президента Украины Петра Порошенко №297/2018 от 28 сентября 21 судья Апелляционного суда Харьковской области переводится «на работу на должностях судей Харьковского апелляционного суда».

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