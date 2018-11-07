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В Харькове без тепла остаются около 200 домов — КП «ХТС»

В Харькове без тепла остаются около 200 домов — КП «ХТС»По состоянию на 8.00 7 ноября в Харькове тепло подавали в 96% домов коммунальной формы собственности, приводит статистику КП «ХТС» пресс-служба Харьковского горсовета. Также отапливаются 98% домов жилищных кооперативов и ОСМД, 99% — ведомственых и общежитий.

Без отопления остаются 190 домов коммунальной собственности, 11 — жилищных кооперативов и ОСМД, один ведомственный и два общежития.

Также подключены почти все объекты социально-культурной сферы, кроме двух медучреждений.

По информации КП «ХТС», ежедневно подключаются около 70 домов.

«Напряжённая ситуация сложилась, в основном, в Киевском и Шевченковском районах, которые снабжает теплом частная ТЭЦ-5. Это предприятие лишь недавно начало работу и ещё не вышло на полную мощность», — отмечают тепловики.

В этом году в Харькове по распоряжению мэра отопительный сезон стартовал 15 октября. Традиционно вначале отопление включали в школах, детсадах и больницах, затем — в жилых домах. Все дома в разных районах города разбили на пять очередей.

16 октября гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев говорил, что жилые дома начнут подключать в течение нескольких дней, и процесс займёт порядка двух недель.

17 октября на сессии горсовета «Харьковским теплосетям» выделили 70 миллионов гривен, чтобы «своевременно и качественно» начать отопительный сезон в городе.

30 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов КП «Харьковские тепловые сети» на отопление и горячую воду.

6 ноября городской голова Геннадий Кернес поручил подать тепло во все жилые дома Харькова до конца рабочей недели.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ЖКХ, тепло

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