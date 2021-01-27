В Харькове больницы, оказывающие заместительную терапию наркозависимым, стали объектами проверок правоохранителей

Если разобраться в работе сомнительных реабилитационных центров для наркозависимых и побороть закладчиков у копов сил нет, то одновременно обыскать сразу семь официальный частных больниц возможности есть. Больницы, которые по лицензии МОЗ оказывают заместительную терапию наркозависимым - медицинскими препаратами, которые заставляют их отказаться от уличных наркотиков и вернуться к социуму, сегодня стали объектами проверок правоохранителей.

Уже около недели, уверяют пациенты, их стали подстерегать возле учреждений полицейские, изымать полученные лекарства и заставлять писать заявления о вроде бы незаконном получении рецептов.

Почему я поехал в райотдел, они показали мне сверток с изолентой, сказали это твое, под страхом этого я поехал в райотдел. Подошел их начальник, показал, говорит, в аптеках продают некачественный метадон.

В клиниках считают, что речь идет о незаконном давлении и попытку дискриминировать заместительную терапию, хотя такая помощь является государственной программой.

Денис Клименко, директор МЦ "Альтернатива":

Мы помогаем этим людям, а сейчас проходят обыски в очень агрессивной форме, выбивают двери, досматривают личные вещи, плюс с нами связываются с одного отделений, там ухвалу в оригинале не предоставили, полчаса адвоката не пускали.

Правоохранители на месте событий свои действия комментировать отказались.

Сейчас освободятся и подойдут, вы сейчас не узнаете. - А можно спросить следователя? - Сейчас вы не узнаете.

В течение дня не удалось получить комментариев и от управления полиции. Между тем, говорят врачи, действия полиции уже привели к тому, что часть пациентов сегодня не получила ежедневные лекарства, что угрожает их здоровью.

Агентство Телевидения Новости