Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:18
Просмотров: 60

В Харькове будет работать инспекция по благоустройству

В Харькове будет работать инспекция по благоустройству

Сегодня,19 августа, в Харькове создали инспекцию по благоустройству, которая будет следить за соблюдением чистоты и законностью размещения на территории города малых архитектурных форм. Такое решение приняли депутаты на сессии Харьковского городского совета.

Инспекция будет работать в составе Департамента территориального контроля и заменит около 10-15 разных субъектов - представителей коммунального и дорожного хозяйства, потребительского рынка, территориального контроля, которые ранее выполняли эту работу.

В полномочия нового органа будут входить проверка законности размещения сооружений хозяйственной деятельности (летних кафе, МАФов, киосков), их демонтаж, а также легализация работы, заключение договоров с КП. Кроме того, инспекция будет следить за соблюдением правил благоустройства на территории города, включая незаконные пристройки и подключения к сетям, разрытия, уборку мусора, наведение порядка в 20-метровой зоне собственниками жилых помещений. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.

Как сообщили в департаменте, по расчетам Кабинета Министров, чтобы качественно выполнять мониторинг за правилами благоустройства, на 100 тыс. населения необходимо 10 инспекторов. В связи с этим штат инспекции в Харькове будет насчитывать 100 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 