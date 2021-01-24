В Харькове десятки влюбленных решили пожениться ради красивой даты

Несколько десятков харьковчан области поспешили воспользоваться очередной красивой датой – 21.01.2021 - чтобы узаконить свои отношения. Как сообщили в Восточном межрегиональном управлении юстиции, в этот день на Харьковщине зарегистрировали 88 браков.

"21.01.2021 идеально подходит для этой особой события в Вашей жизни. Эта дата не только красиво выглядит, но и обязательно принесет счастье новообразованной семье, подарит изобилие и осуществления совместных желаний. 21.01.2021 - дата, исполняющая желания", - рассказали в Восточном межрегиональном управлении юстиции.

Молодоженам, заключившим брак 21 января, пожелали всю жизнь любить и быть любимыми.

В середине января в Харькове был зарегистрирован юбилейный, сотый с начала года брачный союз.

В 2020 году красивая дата выпала на 20 ноября. В тот день в Харькове вступили в брак 85 пар. До того, 11 ноября 2020-го, расписаться решили почти полсотни влюбленных пар из Харьковской области.

Напомним, в 2020 году в Харьковской области было заключено свыше десятка браков с участием несовершеннолетних девушек. Права вступить в брак юные невесты добились через суд. Большинство юных невест оказались из сельской местности.

Всего в 2020 году в Украине получили право узаконить семейные отношения через суд 486 подростков - 472 девушки и 14 парней.

Летом 2020 года в Новодолажском районе Харьковской области после свадьбы десять человек заразились коронавирусом. Это 25% всех гостей, которые были на празднике. Сразу после свадьбы в больницу обратились два человека, а после исследования контактов коронавирус обнаружили еще у восьми человек.

Красивая дата свадьбы - одна из свадебных тенденций последних лет. В свое время на счастливые семерки - 07.07.07 - пришелся настоящий "свадебный бум". Также молодожены стремятся заключить брачный союз и в праздники, такие как День всех Влюбленных. В частности, в 2020 году в Хартьковской области официально оформили свои отношения более сотни влюбленных пар.

Источник: sq.com.ua

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