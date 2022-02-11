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В Харькове хотят убрать русскоязычную рекламу

В Харькове хотят убрать русскоязычную рекламу

С улиц Харькова хотят убрать русскоязычную рекламу, на которую поступают многочисленные жалобы от жителей. Соответствующее письмо уполномоченного по защите украинского языка Тараса Креминя направлено мэрам разных городов, в том числе - Харькова.

В частности, письма направлены руководителям Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Николаева, Херсона, Сум, Полтавы, Чернигова, Черкасс, Черновцов, Кропивницкого, Ужгорода, Кременчуга, Берегово, Мариуполя, Краматорска, Бахмута и Кривого Рога. Также направлены письма руководителям Волновахской, Славянской, Северодонецкой и Лисичанской городских военно-гражданских администраций.

Согласно статье 32 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" языком рекламы в Украине является государственный язык. Вывески, таблички, другие носители информации для общего ознакомления, а также наружная реклама, которая размещена на негосударственном языке, по словам уполномоченного, должна быть демонтирована.

"Городские власти должны внести в правила благоустройства своих населенных пунктов норму о том, что информация на таких вывесках, табличках и других носителях в обязательном порядке должна представляться на государственном языке с возможностью при необходимости дублирования на других языках", - отметил Тарас Креминь.

Напомним, в течение 2021 года с территории Харьковской области было получено 339 обращений по поводу нарушений языкового закона. Это примерно 10% всех обращений по стране (всего их было 3574). По словам Креминя, большинство жалоб касалось интернет-магазинов и заведений сферы услуг.

Кстати, с 16 июля 2022 года вступает в силу статья 188 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которой за нарушение языкового Закона в том числе в части применения государственного языка в сфере информации для общего ознакомления и рекламы, на нарушителей будет налагаться штраф в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 грн) или предупреждение, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение грозит штраф в размере от 8500 до 11900 грн.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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Темы: харьков

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