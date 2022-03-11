В Харькове и области - новый механизм выплаты соцпомощи

В Харькове и Купянске, а также в Изюмском и Купянском районах области внедряют новый механизм выплат субсидий, льгот и денежных пособий. Изменения начнут действовать с текущего месяца. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Для перечисления денег привлекут "Ощадбанк".

Как это работает:

• те, кто получал пенсию на карту любого банка, получат выплату на свой счет;

• те, кто получал деньги через "Укрпочту", смогут получить выплату в любом отделении "Ощадбанка" в течение 60 дней, с собой нужно иметь паспорт и индентификационный код.

Источник: sq.com.ua

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