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В Харькове и области - новый механизм выплаты соцпомощи

В Харькове и области - новый механизм выплаты соцпомощиВ Харькове и Купянске, а также в Изюмском и Купянском районах области внедряют новый механизм выплат субсидий, льгот и денежных пособий. Изменения начнут действовать с текущего месяца. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Для перечисления денег привлекут "Ощадбанк".

Как это работает:

• те, кто получал пенсию на карту любого банка, получат выплату на свой счет;
• те, кто получал деньги через "Укрпочту", смогут получить выплату в любом отделении "Ощадбанка" в течение 60 дней, с собой нужно иметь паспорт и индентификационный код.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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