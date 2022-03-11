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В Харькове и области - новый механизм выплаты соцпомощи
В Харькове и Купянске, а также в Изюмском и Купянском районах области внедряют новый механизм выплат субсидий, льгот и денежных пособий. Изменения начнут действовать с текущего месяца. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Для перечисления денег привлекут "Ощадбанк".
Как это работает:
• те, кто получал пенсию на карту любого банка, получат выплату на свой счет;
• те, кто получал деньги через "Укрпочту", смогут получить выплату в любом отделении "Ощадбанка" в течение 60 дней, с собой нужно иметь паспорт и индентификационный код.
Источник: sq.com.ua
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