В Харькове из-за ремонтов не будет тепла в 130 домах

Об отключении отопления и горячего водоснабжения сообщается на сайте коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети».

В Шевченковском районе сегодня с 9.00 ремонтируют тепломагистраль по улице ул. Есенина, 2. Для этого отключили отопление и горячую воду на участке между улицей Есенина, проспектом Науки, улицами 23 Августа и Отакара Яроша. Речь идёт о 59 жилых домах, трёх школах, детском саде и медучреждении. Работы обещают закончить сегодня до 21.00.

15 ноября с 8.00 до 20.00 будут чинить тепломагистраль по улице Пожарского, 10/2 в Немышлянском районе. Без тепла останутся 73 жилых дома и школа, без воды — 21 дом на участке между улицами Пожарского, Богдана Хмельницкого, Подгорного и Александровским проспектом.

В этом году в Харькове по распоряжению мэра отопительный сезон стартовал 15 октября. Традиционно вначале отопление включали в школах, детсадах и больницах, затем — в жилых домах. Все дома в разных районах города разбили на пять очередей.

16 октября гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев говорил, что жилые дома начнут подключать в течение нескольких дней, и процесс займёт порядка двух недель.

17 октября на сессии горсовета «Харьковским теплосетям» выделили 70 миллионов гривен, чтобы «своевременно и качественно» начать отопительный сезон в городе.

22 октября на слушаниях в КП «ХТС» обсудили новые расчёты стоимости тепла и горячей воды, а 30 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов.

6 ноября городской голова Геннадий Кернес поручил подать тепло во все жилые дома Харькова до конца рабочей недели.

В «ХТС» обещали, что 8 ноября отправят дополнительные ремонтные бригады на места аварий на теплосетях, и в течение двух дней отопление включат во всех жилых домах города.

В мэрии также заявляли, что основные проблемы с теплоснабжением возникли в Киевском и Шевченковском районах, которые обслуживает частная ТЭЦ-5. В течение пяти месяцев, пока она не работала, трубы стояли без воды, и когда начали подавать теплоноситель, начались проблемы.

12 ноября директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко сообщил, что к отоплению подключили всё жильё. По его словам, в некоторых домах могло быть холодно из-за порывов на сетях. Сколько таких домов, он не уточнил. При этом на сайте диспетчерской службы «1562» уже было больше тысячи жалоб на проблемы с отоплением.

В тот же день КП «ХТС» провело открытое обсуждение уточнённых расчётов стоимости тепла и горячей воды.

Для приёма жалоб на отсутствие отопления планируют ввести новую горячую линию. Зявки можно будет подавать не только в службу «1562», но и по новому номеру коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» 725 50 00. Он заработает в ближайшие дни — когда именно, в мэрии обещают сообщить дополнительно.

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