В Харькове избрали председателя Харьковского апелляционного суда

В соответствии с Указом Президента «О переводе судей» от 28 сентября 2018 года судьи Апелляционного суда Харьковской области в количестве 21 человека были переведены на работу на должности судей новообразованного Харьковского апелляционного суда.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, сегодня, 2 октября 2018 года, в Харьковском апелляционном суде состоялось первое общее собрание судей.

Коллектив судей Харьковского апелляционного суда тайным голосованием на альтернативной основе избрал председателем новообразованного суда Антонину Ивановну Колтунову.

Заместителем председателя Харьковского апелляционного суда была избрана Елена Юрьевна Грошевая.

В пресс-службе суда обратили внимание, что согласно Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» новообразованный Харьковский апелляционный суд начнет свою работу после опубликования в газете «Голос Украины» сообщения председателя о начале работы суда, и порекомендовали посетителям суда и сторонам по делам следить за дальнейшим обновлением новостей на официальных страницах суда.

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