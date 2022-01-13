В Харькове изменились тарифы на холодную воду и канализацию. Для населения вода и канализация подешевели, однако тариф снизился буквально на копейки. Для предприятий вода немного подорожала, а канализация стала дешевле.

Решение о введении новых тарифов приняла 22 декабря Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Расценки начали действовать с 1 января.

Новые тарифы для населения:

● на воду - 16,032 гривны за кубометр с НДС; старый тариф составлял 16,08 гривны за кубометр, кубометр воды подешевел на 0,048 гривны, или 5 копеек;

● на канализацию – 8,484 гривны за кубометр с НДС; старый тариф составлял 8,928 гривны за кубометр, кубометр подешевел на 0,444 гривны, или 44 копейки.

Новые тарифы для субъектов хозяйствования:

● на воду - 6,324 гривны за кубометр с НДС; старый тариф составлял 6,06 гривны за кубометр, кубометр воды подорожал на 0,264 гривны, или 26 копеек;

● на канализацию – 2,616 гривны за кубометр с НДС; старый тариф составлял 2,712 гривны за кубометр, кубометр подешевел на 0,096 гривны, или 10 копеек.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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