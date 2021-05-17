В Харькове жертв тоталитаризма почтили возложением цветов к Мемориалу (ФОТО)

Каждое третье воскресенье мая Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий.

С 2007 года в третье воскресенье мая в Украине вспоминают жертв политических репрессий. Памятная дата должна привлечь внимание к трагическим событиям, к которым привело насильственное внедрение коммунистической идеологии.

Память погибших от репрессий 16 мая почтили и в Харькове. На Мемориале жертв тоталитаризма к стелам с именами погибших возложили букеты цветов. Об этом сообщили в пресс-центре ХОГА.

“Десятки тысяч людей были расстреляны, сотни тысяч оказались в тюрьмах и лагерях. Так называемый 6-й квартал Харьковского лесопарка стал одним из крупнейших мест массовых захоронений жертв сталинского террора. Здесь были казнены НКВД и похоронены тысячи украинцев и поляков”, – отметил заместитель председателя ХОГА Антон Деньгуб.

Отметим, что точного количества жертв политических репрессий в Украине нет. Есть версия, что за период от начала 20-х и до конца 80-х годов ХХ века в Украине арестовали почти полтора миллиона человек. Большинство из них расстреляли, остальные прошли тюрьмы, ссылки, лагеря. Более трех миллионов человек – сослали в ссылки. Также известно, что в 1937-1938 годах в Украине осудили 198 918 человек. Из них около двух третей – расстелили. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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