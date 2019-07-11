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В Харькове на Новых домах восстановили памятник маршалу Жукову

В Харькове восстановлен памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

В Харькове на Новых домах восстановили памятник маршалу Жукову

Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.

"Как и обещал – сегодня вернули на место", – написал харьковский городской голова в соцсети и опубликовал фотографии памятника.

Напомним, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову. Тогда Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.

Позже сообщалось, что за снос памятника Жукову возбуждено два уголовных дела.

При этом в Украинском институте национальной памяти заявили, что памятник советскому маршалу подпадает под действие закона о декоммунизации.

В Харькове на Новых домах восстановили памятник маршалу Жукову

В Харькове на Новых домах восстановили памятник маршалу Жукову

Новости портала «Весь Харьков»

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