В Харькове на Новых домах восстановили памятник маршалу Жукову
В Харькове восстановлен памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в Facebook.
"Как и обещал – сегодня вернули на место", – написал харьковский городской голова в соцсети и опубликовал фотографии памятника.
Напомним, 2 июня группа активистов, пикетировавших съезд партии Доверяй делам в Харькове, устроили "коридор позора" для участников съезда, а также снесли бюст Жукову. Тогда Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен.
Позже сообщалось, что за снос памятника Жукову возбуждено два уголовных дела.
При этом в Украинском институте национальной памяти заявили, что памятник советскому маршалу подпадает под действие закона о декоммунизации.