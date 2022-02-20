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В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

Инструктаж для гражданских проводят опытные участники боевых действий – участники АТО и ООС, а также действующие спецназовцы.

Учения в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!» для харьковчан организовал Штаб обороны Харьковщины, в состав которого вошли около 80 общественных организаций.

Приобрести навыки обороны и оказания помощи изъявили желание более 800 человек — всех возрастов. Среди тех, кто приехал на сборы, — есть женщины и дети.

Для них на базе МВД, где проходят учения, организовали 10 локаций.

«Это 4 локации тактики разные, обращение с тяжелым вооружением, домедицинская помощь, картография, локация правильного обращения при нахождении опасных взрывчатых предметов», — перечислил руководитель «Ветеранского братства» Даниил Положухно.

По его словам, в качестве инструкторов в учениях участвуют спецназовцы (представители спецподразделений МВД, роты «Схід») и ветераны АТО, участники боевых действий.

Такие учения для гражданских необходимы, чтобы люди понимали, как действовать в случае реальной угрозы или чрезвычайной ситуации, говорит военный пенсионер, бывший командир 16-го батальона полковник запаса Олег Громадський.

«Чтобы предотвратить панические настроения в обществе, органы государственной власти должны проводить занятия и разъяснять населению, какие действия они должны предпринимать, чтобы обеспечить свою безопасность. В случае нападения население должно понимать их действия: куда они должны идти, куда обращаться, куда выдвигаться. Этого сейчас не производится. Благодаря общественным организациям – таким, как Штаб обороны Харьковщины – здесь людям стараемся разъяснить их действия в чрезвычайных ситуациях».

Организаторы учений уверены – угроза со стороны РФ вполне реальная. Но это не повод паниковать, а повод готовиться.

«Готовиться нужно постоянно, но сейчас это набирает такие масштабы, потому что на нашей границе — больше 150 тысяч российских солдат сосредоточено. Также мы видим, что сейчас начинается определенное обострение на Донбассе. Поэтому мы считаем, что нужно население готовить к национальному сопротивлению», — пояснил Даниил Положухно.

Подобные учения, но с применением оружия и военной техники также проводятподразделения теробороны в Чугуеве — на базе 92-й ОМБР.

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

В Харькове на учения Штаба обороны собралось больше 800 человек (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Нагорная

Новости портала «Весь Харьков»

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