В Харькове начали высаживать цветы в клумбу-вышивку (ФОТО)

Новую клумбу коммунальщики разбили на Сергеевской площади. Еще вчера там было натянутое полотно и прорези для цветов, а сегодня кипит работа.

Площадка на склоне давно служит местом для создания интересных цветочных композиций. Еще в советские времена на ней выкладывали цветами портреты вождей, а в 2012 году разместили официальный логотип ЕВРО-2012. Теперь же коммунальщики выбрали идею с национальной вышивкой.

Для работы используется специальный автомобиль, но основную работу выполняют озеленители.

Цветы подбирались специально для того, чтобы орнамент выглядел, как вышивка.

Источник: objectiv.tv

Автор: Евгения Гокова, Александра Прудникова

Фото: корреспондент МГ “Объектив”

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