В Харькове начали высаживать цветы в клумбу-вышивку (ФОТО)
Новую клумбу коммунальщики разбили на Сергеевской площади. Еще вчера там было натянутое полотно и прорези для цветов, а сегодня кипит работа.
Площадка на склоне давно служит местом для создания интересных цветочных композиций. Еще в советские времена на ней выкладывали цветами портреты вождей, а в 2012 году разместили официальный логотип ЕВРО-2012. Теперь же коммунальщики выбрали идею с национальной вышивкой.
Для работы используется специальный автомобиль, но основную работу выполняют озеленители.
Цветы подбирались специально для того, чтобы орнамент выглядел, как вышивка.
Источник: objectiv.tv
Автор: Евгения Гокова, Александра Прудникова
Фото: корреспондент МГ “Объектив”