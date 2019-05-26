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В Харькове назначен новый начальник полиции
Начальником Киевского отдела полиции назначен Игорь Назаренко. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.
Нового руководителя представил коллективу руководитель ГУНП в Харьковской области генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко. Он отметил, что Назаренко - опытный и профессиональный руководитель с большим опытом работы по линии уголовного блока и в борьбе с организованной преступностью.
Новый начальник заверил, что работа отдела полиции будет построена на принципах взаимопонимания с личным составом.
До этого времени полковник полиции Назаренко занимал должность начальника Основянского отдела полиции.
Источник: sq.com.ua
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