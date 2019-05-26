В Харькове назначен новый начальник полиции

Начальником Киевского отдела полиции назначен Игорь Назаренко. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Нового руководителя представил коллективу руководитель ГУНП в Харьковской области генерал полиции третьего ранга Валерий Сокуренко. Он отметил, что Назаренко - опытный и профессиональный руководитель с большим опытом работы по линии уголовного блока и в борьбе с организованной преступностью.

Новый начальник заверил, что работа отдела полиции будет построена на принципах взаимопонимания с личным составом.

До этого времени полковник полиции Назаренко занимал должность начальника Основянского отдела полиции.

Источник: sq.com.ua

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