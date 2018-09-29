В Харькове назовут улицу в память женщины - Праведника народов мира

Между улицами Тобольская и 23 Августа появится улица, названная в честь памяти харьковчанки, Праведника народов мира Александры Беловой.

Такое предложение рассмотрели члены городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Заседание провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его информации, журналист Александра Белова работала в газете «Тваринництво України». В начале войны она с 11-летней дочерью осталась в оккупированном Харькове. В 1942 году женщина спасла из гетто детей своей соседки Розалии Аринберг – 11-летнюю Елену и трехгодовалую Иру. В 20-градусный мороз она преодолела практически 40 км и на санках привезла их к себе домой.

Младшую Иру забрала к себе домработница Аринберг – Зина Логвиненко. У Александры Беловой скрывались сама Роза и ее старшая дочь Лена. Девочку предупредили, чтобы она не подходила к окну, но однажды она выглянула на улицу, и кто-то из соседей ее увидел. Тогда в семье приняли решение отвезти девочку в дом, расположенный напротив, к довоенной сотруднице Розы Аринберг - Галине Зозулевич. Там Александра Белова познакомилась с командиром подпольной партизанской группы и стала секретарем в отряде.

Когда кто-то донес, что у Зозулевич скрывается еврейский ребенок, Белова смогла оформить им поддельные документы, достала паспорт на имя русской - Ксении Борисовны Лопатинской - и вклеила в него фотографию Розы Аринберг. Получив паспорт, мать и дочь ушли из Харькова.

В марте 1942 года по доносу в гестапо о связи с партизанами и спасении еврейской семьи Александру Белову арестовали и расстреляли на окраине Харькова.

Спасенная ею Роза Аринберг дожила до 90 лет. Ее младшая дочь живет в Германии, а старшая - Елена Щербакова - в прошлом году умерла в Харькове.

20 сентября 1995 года Институт Яд Вашем в Израиле признал Александру Белову Праведником народов мира. Она - единственная из харьковчан - праведников мира, кто был расстрелян немцами за спасение еврейской семьи.

«Это подвиг человека, который ценой своей жизни спас другие. Это дань памяти. Харьков чтит своих героев. К сожалению, ранее этот момент был упущен, но мы исправили свою ошибку. Думаю, мы давно должны были назвать улицу в честь Александры Беловой, и сейчас одна из улиц получит ее имя», - сообщил Игорь Терехов.

Отметим, что ранее эта улица была безымянной.

Окончательное решение о присвоении ей имени Александры Беловой будет принято на следующей сессии Харьковского городского совета.

Агентство Телевидения Новости