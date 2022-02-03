В Харькове – очереди в военкоматы из желающих пойти в армию

В Харькове в начале года собрались очереди из желающих пойти служить в армию по контракту. Об этом сообщил Андрей Котенко - начальник отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Харьковского областного терцентра укомплектования (теперь так называются военкоматы – SQ).

"Сразу после завершения новогодних праздников у нас появились определенные очереди из потенциальных контрактников. Несмотря на большое количество выходных и праздничных дней в январе, мы успешно отобрали около 200 человек. Причем 60% из них пошли в территориальную оборону", - рассказал Котенко, пишет официальный ресурс Минобороны "АрмияИнформ".

По словам военного комиссара Харьковского областного терцентра укомплектования Владимира Арапа, сложная ситуация на границе Украины и России способствовала укреплению патриотических настроений в регионе.

"Около 1400 жителей восточного региона в 2021 году стали воинами-контрактниками и сейчас успешно защищают Украину в разных ее уголках. Подавляющее большинство, или примерно 70%, пополнили ряды частей оперативного командования «Восток», остальные носят эмблемы разных видов наших Вооруженных Сил Украины", - рассказал Арап.

Около 35% всех отобранных в прошлом году контрактников имеют опыт боевых действий. Кроме того, по контракту пошли служить 150 женщин. Преимущественно они стали военными медиками, операторами, связистами или специалистами подразделений обеспечения.

Арап также сообщил, что за последние три месяца в бригады территориальной обороны было направлено сотни харьковчан - военнослужащих запаса.

Источник: sq.com.ua

Автор: Наталья Кобзар

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