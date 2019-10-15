В Харькове открыли памятник воинам АТО

Открытие памятника защитникам Украины, погибшим в зоне АТО, состоялось 14 октября на пл. Защитников Украины в Харькове.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, руководство областных органов власти, участники и ветераны АТО, представители дипломатических учреждений, общественных организаций, духовенства, студенты, жители и гости города.

Как отметила вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан, открытие памятника является знаковым событием для харьковчан, а сам монумент - символом памяти о всех погибших за мир на украинской земле.

«Необходимо устанавливать такие памятники, необходимо открывать монументы. Нужно делать все, чтобы будущее поколение знало свою историю, помнило о всех кровавых событиях на нашей земле. От защитников Украины сейчас зависит многое. Я желаю всем матерям, воспитавшим защитников нашей страны, огромного терпения и мужества. Я желаю всем харьковчанам, стоящим на страже мира, здоровья, согласия в семье и благоденствия на нашей украинской земле», - отметила вице-мэр.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы города, после чего участники возложили цветы к памятнику защитникам Украины и почтили память погибших воинов минутой молчания.

Отметим, что обсуждение концепции памятника, установку которого инициировала общественность, продолжалось около трех лет. Так, центральным элементом монумента стал куб, олицетворяющий целостность и силу государства. Рядом установлены 14 стел со строчками из стихотворения Владимира Сосюры «Любіть Україну», символизирующие год начала войны.

Источник: city.kharkov.ua

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