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В Харькове открылось Почетное консульство Словакии

В Харькове открылось Почетное консульство Словакии

15 января в здании по ул. Чернышевской, 26  в Харькове состоялось торжественное открытие Почетного консульства Словацкой Республики.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, в мероприятии приняли участие министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, руководители областных органов власти. 

«Это замечательно, что наши словацкие друзья пришли в Харьков. Открытие почетного консульства - это возможность использовать уникальные деловые, академические и просто человеческие связи, начать теснее знакомиться с культурой друг друга. В Украине эффективно работают многие словацкие проекты, и я уверен, что теперь они придут и в Харьков», - отметил министр иностранных дел Украины.

Как отметил Александр Новак, Харьков поддерживает связи с 33 городами иностранных государств.

Почетным консулом Словакии в городе Харькове стал председатель правления ПАО «ФЭД» Виктор Попов. По его словам, он намерен развивать сотрудничество в экономике, образовании, науке, спорте, культуре.

Как сообщил Виктор Попов, пилотным проектом должно стать строительство промышленной площадки в Словакии для создания и выпуска авиационной и космической продукции при участии завода «ФЭД». И этот проект должен быть реализован уже в этом году.

Агентство Телевидения Новости

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