В Харькове открылся первый в Украине Чешский языково-культурный центр

Сегодня, 25 сентября, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова открылся первый в Украине Чешский языково-культурный центр.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

В открытии центра приняли участие ректор вуза Владимир Бабаев, директор Департамента образования Ольга Деменко, представители мэрии города Брно и Южно-Моравского центра международной мобильности, студенты.

По словам Владимира Бабаева, в центре студенты смогут не только бесплатно изучать язык и культуру страны, но и получить возможность для обучения в вузах Чехии.

Новый проект позволит еще больше укрепить партнерские отношениями между городами-побратимами, отметил управляющий делами Администрации города Брно Павел Лоутоцкий и добавил, что благодаря этому проекту города-побратимы станут еще ближе друг к другу, а владение чешским языком даст возможность украинским студентам бесплатно обучаться в вузах Чехии и тем самым укрепить студенческую общину.

По его словам, Южно-Моравский центр международной мобильности также реализует проект «Стипендия для иностранных студентов», рассчитанный на студентов из стран не Евросоюза, но желающих учиться на чешском языке в одном из университетов Южно-Моравского края. Они имеют возможность поступить в четыре вуза: Технический университет города Брно, Университет Масарика, Сельскохозяйственный и лесной университет имени Менделя и Университет ветеринарии и фармацевтики.

На ряд специальностей, особенно технических, можно поступить без вступительных экзаменов.

Павел Лоутоцкий также добавил, что все расходы по обучению харьковских студентов берет на себя мэрия Брно совместно с Южно-Моравским центром международной мобильности.

Напомним, 24 апреля в Харьковском городском совете был подписан Меморандум о сотрудничестве между горсоветом, ХНАГХ им. А. Н. Бекетова и Южно-Моравским центром международной мобильности.

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