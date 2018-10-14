В Харькове открыт очередной Украинско-польский центр
По словам польского консула, это седьмой такой центр в регионе.
Открытие центра в Харьковском национальном экономическом университете имени Семена Кузнеца должно помочь студентам интегрироваться в мировое образовательное пространство.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский отметил, что подобный центр в Харькове уже седьмой.
Януш Яблонский: “Мы будем оказывать всестороннюю поддержку университету-партнеру. Убежден, что деятельность центра будет способствовать дружбе и сотрудничеству между нашими странами”.
Как отметил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, в экономическом университете уже созданы три магистерские программы с общими с Польшей дипломами.
Анатолий Бабичев: “Студенты смогут получать 2 диплома – украинский и польский”.
По словам ректора вуза Владимира Пономаренко, в ХНЭУ действует девять программ по совместным дипломам. С семью университетами Польши заключены соглашения по подготовке специалистов. И при вузе откроются курсы польского языка.
Напомним, что на Харьковщине пройдет польско-украинский форум местного самоуправления.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина