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В Харькове открыт очередной Украинско-польский центр

В Харькове открыт очередной Украинско-польский центр

По словам польского консула, это седьмой такой центр в регионе.

Открытие центра в Харьковском национальном экономическом университете имени Семена Кузнеца должно помочь студентам интегрироваться в мировое образовательное пространство.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский отметил, что подобный центр в Харькове уже седьмой.

Януш Яблонский: “Мы будем оказывать всестороннюю поддержку университету-партнеру. Убежден, что деятельность центра будет способствовать дружбе и сотрудничеству между нашими странами”.

Как отметил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, в экономическом университете уже созданы три магистерские программы с общими с Польшей дипломами.

Анатолий Бабичев: “Студенты смогут получать 2 диплома – украинский и польский”.

По словам ректора вуза Владимира Пономаренко, в ХНЭУ действует девять программ по совместным дипломам. С семью университетами Польши заключены соглашения по подготовке специалистов. И при вузе откроются курсы польского языка.

Напомним, что на Харьковщине пройдет польско-украинский форум местного самоуправления.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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