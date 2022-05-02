В Харькове открывается ЗАГС. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Во вторник на Плехановской, 73 возобновляет работу отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Несмотря на то, что это районный отдел, обслуживать он будет всех жителей всех районов, а время его работы – вторник и пятница с 10 утра до двух часов дня, - рассказал городской голова Харькова.

По его информации, после победы Харьков будет развиваться.

Не работают наши промышленные предприятия. Несколько крупнейших рынков Харькова уничтожены, сфера обслуживания почти не работает, строительный бизнес остановился. Город замер. После нашей Победы промышленность, IT-индустрия и строительство станут локомотивами экономического возрождения города. Каждому в Харькове найдется работа. Мы вместе со всеми харьковчанами, любящими свой город, свою страну, по крупицам восстановим все, что было уничтожено, - отметил Игорь Терехов.

Отметим, что в Харькове работают все коммунальные службы, горячая вода подается в 3300 домов. Об этом в интервью изданию "Бабель" сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, несмотря на то, что город - под постоянными обстрелами, начата реконструкция котельных, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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