В Харькове открывают Дом недвижимости: какие услугу смогут получить харьковчане (ФОТО)
В историческом здании на Павловской площади 23 августа откроют уникальный объект, где люди смогут комплексно получить все услуги, связанные с недвижимостью.
Всего в Доме недвижимости будут предоставлять 104 услуги:
● регистрация земельных участков и прав на них;
● оформление разрешительной документации на строительство реконструкцию зданий и квартир;
● приватизация квартир;
● техническая инвентаризация всех объектов недвижимости;
● комплексная услуга по оформлению построенных и реконструированных объектов;
● коммунальный сервис (оформление документов для поставщиков жилищно- коммунальных услуг);
● многие другие.
В Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти – Департаменты регистрации и территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации. Также там откроют новый Центр административных услуг, где услуги по регистрации/снятию с регистрации места жительства можно будет получить за 15 минут.
В помещении оборудован инклюзивный лифт и программы жестового языка для людей с особенными потребностями.
Источник: objectiv.tv
Автор: София Красникова