В Харькове открывают Дом недвижимости: какие услугу смогут получить харьковчане (ФОТО)

В историческом здании на Павловской площади 23 августа откроют уникальный объект, где люди смогут комплексно получить все услуги, связанные с недвижимостью.

Всего в Доме недвижимости будут предоставлять 104 услуги:

● регистрация земельных участков и прав на них;

● оформление разрешительной документации на строительство реконструкцию зданий и квартир;

● приватизация квартир;

● техническая инвентаризация всех объектов недвижимости;

● комплексная услуга по оформлению построенных и реконструированных объектов;

● коммунальный сервис (оформление документов для поставщиков жилищно- коммунальных услуг);

● многие другие.

В Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти – Департаменты регистрации и территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации. Также там откроют новый Центр административных услуг, где услуги по регистрации/снятию с регистрации места жительства можно будет получить за 15 минут.

В помещении оборудован инклюзивный лифт и программы жестового языка для людей с особенными потребностями.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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