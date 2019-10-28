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В Харькове отметили 75-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков

В Харькове отметили 75-ю годовщину освобождения Украины от фашистских захватчиков

Сегодня, 28 октября, по случаю 75 годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков  на Мемориале Славы в харьковском Лесопарке прошли торжественные памятные мероприятия. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в церемонии возложения цветов приняли участие руководство Харьковской облгосадминистрации, Харьковских облсовета и  горсовета, начальник ГУНП в Харьковской области, ректор Харьковского национального университета внутренних дел, военные и студенты и харьковчане. 

Присутствующие возложили цветы к обелиску и почтили память погибших минутой молчания. 

Завершились мероприятия панихидой по тем, кто отдал свою жизнь, защищая Родину. 

Всего в памятных мероприятиях приняли участие около 1000 человек. 

Охрану общественного порядка обеспечивали 40 полицейских.

Агентство Телевидения Новости

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