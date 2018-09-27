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В Харькове перед ГУ Нацполиции проходит акция протеста "Молчание убивает"

В Харькове перед ГУ Нацполиции проходит акция протеста Молчание убивает

Перед зданием Главного управления Национальной полиции в Харьковской области проходит акция протеста против бездействия власти и правоохранительных органов в расследовании нападений на Катерину Ганзюк, Олега Михайлика и других представителей общественности.

"Что мы требуем? Первое и главное - мы хотим увидеть и услышать публичную реакцию президента. Как он считает: есть систематические нападения на активных небезразличных граждан в Украине или нет", - сказал в ходе выступления перед собравшимися представитель общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Владимир Рысенко.

По его словам, среди требований пикетчиков также создание временной следственной комиссии Верховной Рады для установления системности нападений на активистов, публичный отчет министра внутренних дел Арсена Авакова и главы СБУ Василия Грицака о ходе расследования всех нападений и о том, что предпринимают правоохранители, чтобы установить не только исполнителей, но и заказчиков.

По словам Рысенко, с начала года в Украине произошло 54 нападения на активистов, но фактически они не расследуются. "Что больше всего поражает в этих нападениях, это абсолютное молчание власти", - подчеркнул он.

Участники акции - несколько десятков человек - пришли с плакатами на украинском языке "Полиция работает?", "Власть нас не видит", "Молчание убивает" и другими.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: митинг

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