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В Харькове планируют поднять тарифы на вывоз мусора

В Харькове планируют поднять тарифы на вывоз мусораЗаявление о намерении повысить тарифы разместили на сайте КП «КВБО» 19 октября, предупредив, что замечания и предложения принимаются в течение семи календарных дней после опубликования.

«КВБО» предлагает установить такие тарифы:

на вывоз ТБО (с учетом перевозки и захоронения): для населения, независимо от формы собственности домов — 114,79 гривны на кубометр, для бюджетных учреждений — 129,01 гривны, для прочих потребителей — 168,49 гривны;

на вывоз крупногабаритных отходов (с учетом перевозки и захоронения): для населения, независимо от формы собственности домов — 233,21 гривны на кубометр, для бюджетных учреждений — 262,62 гривны, для прочих потребителей — 340,84 гривны.

На предприятии говорят, что ежегодно вывозят около 2,2 миллиона кубометров бытовых отходов, из них 0,3 миллиона кубометров — крупногабаритных. Нынешние тарифы, которые действуют с декабря 2014 года, не покрывают все расходы. Убытки «КВБО» за 2017 год — 10,8 миллиона гривен, а за первое полугодие 2018-го — 8,7 миллиона гривен.

«Действующие тарифы обеспечивают только 45% затрат предприятия по предоставлению услуг по вывозу бытовых отходов и являются недостаточными для ведения хозяйственной деятельности, поскольку в их состав включены расходы на дизельное топливо по цене 12,5 грн./л и  минимальная заработная плата на уровне 1218,00 грн.», — утверждают в КП «КВБО».

Предложения по новым тарифам принимают по телефонам 725 30 39, 0 800 40 35 77, электронной почте tarif@kvbo.kharkov.ua, а также по адресу: 61140, Харьков, пер. Золотой, 4.

Действующие тарифы исполком Харьковского горсовета утвердил в ноябре 2014 года. Население платит из расчёта 55,56 гривны за кубометр отходов (11,54 гривны с человека в месяц).

Стоимость услуги рассчитывают, исходя из нормы накопления ТБО (2,15 кубометра на человека в год) и крупногабаритных отходов (0,15 кубометра в год).

В июле 2017 года в Харькове также выросли тарифы на вывоз мусора в частном секторе.

В этом году в Харькове уже повысили квартплату. Также подорожал проезд в городском электротранспорте: с 3 до 4 гривен — в трамваях и троллейбусах, с 4 до 5 гривен — в метро. С 22 октября — выросла цена проезда в маршрутках. 

Также ожидается повышение тарифов на отопление и горячее водоснабжение.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ЖКХ, Тарифы

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