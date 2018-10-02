В Харькове по вопросам регистрации места проживания начали консультировать по телефону

В Харькове начал работать колл-центр, где можно проконсультироваться по вопросам регистрации места проживания.

Об этом сообщил директор Департамента регистрации Олег Дробот, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

По его словам, создание колл-центра обусловлено большим количеством обращений харьковчан в центры предоставления административных услуг именно за этими услугами.

По мнению Олега Дробота, консультация по телефону сэкономит харьковчанам время, а также оптимизирует поток заявителей в самих админцентрах.

«По телефону можно получить консультацию относительно пакета документов для регистрации/снятия с регистрации места проживания, размера административного сбора, времени получения услуги. Также администраторы колл-центра помогут в случае возникновения вопросов об онлайн-сервисах департамента, в частности, о заказе справки о регистрации места проживания через Портал электронных сервисов Харькова», - сообщил Олег Дробот.

Колл-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва.

Номер телефона колл-центра: 0-800-304-304.

Также в горсовете напомнили, что услуги по регистрации места проживания в Харькове предоставляются по «мгновенному» принципу, в день обращения.

А еще справку о регистрации места проживания можно получить не выходя из дома, заказав онлайн-услугу на Портале электронных сервисов Харькова.

Агентство Телевидения Новости