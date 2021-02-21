В Харькове почтили память Небесной Сотни

Несколько сотен харьковский активистов и курсантов университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба собрались на площади Героев Небесной сотни.

Курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба выстроились с портретами героев Небесной Сотни.

Первыми в колоне портреты харьковских активистов Евгения Котляра, Владислава Зубенко и Юрия Паращука.

На месте провели панихиду. Также почтить память пришли близкие и родные погибших харьковских активистов.

«20 лютого 2014 року власне була найбільша кількість розстріляних майданівців в Києві. Там на Інститутській були три наших хлопці. Традиційно 20 лютого ми збираємося в Харкові і вшановуємо пам’ять героїв Небесної Сотні. Ми запросили курсантів. Вони тримають портрети 107 активістів. Вони зроблять символічні кроки вперед, це означає, що країна рухається вперед. Хлопці віддали своє життя, щоб країна змінювалася», – прокомментировал координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

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