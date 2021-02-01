В Харькове подписан меморандум о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании

Меморандум о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове сегодня, 1 февраля, подписали и.о. городского головы Игорь Терехов, начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель, начальник Управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак и начальник Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Игорь Туржанский. Об этом сообщили в горсовете.

В Харькове работает программа «Чистый город». Коммунальные службы закрашивают надписи на фасадах с адресами наркомагазинов, была создана интерактивная карта с местами, где распространяются наркотики, но работу по противодействию наркомании нужно продолжить на более высоком уровне. Меморандум призван объединить усилия городской власти, полиции и общественности.

«Ведется распространение на детских площадках, в жилых микрорайонах. Мы должны положить этому конец и объявить жесточайшую войну наркомании. Во время совещания под руководством министра МВД в Харькове я обратился с просьбой уделить внимание этому вопросу. Наша задача - создать безопасный город, в котором не распространяются и не употребляются наркотики. Это сложно. Я понимаю степень противодействия, но мы обязаны это сделать ради будущего Харькова и сформировать нетерпимость к наркотикам», - сказал Игорь Терехов.

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель отметил, что существует проблема закладок, надписей на стенах возле школ, притонов, где распространяются наркотики. По его словам, правоохранители провели четырехдневную операцию с участием 621 работника. Всего было проведено 386 обысков в Харьковской области, 300 из которых - на территории города. В ходе операции 80 лицам было объявлено о подозрении, 16 человек задержаны, закрыты три телеграмм-канала, которые действовали на территории города, но администрировались из других регионов - Одессы, Запорожья, откуда передавали наркотики. По его словам, было изъято большое количество наркотических веществ, правонарушители задержаны и находятся в СИЗО.

Также, по словам Андря Рубеля, в Нацполиции переформатируют подразделения по борьбе с наркопреступлениями. В Харьковской области будет увеличен штат оперативных работников, а следствию даны указания уделять этому вопросу большое внимание.

Агентство Телевидения Новости