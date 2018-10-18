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В Харькове появилась новая улица

В Харькове появилась новая улица

Новая улица в честь харьковчанки, Праведника народов мира Александры Беловой появилась в Харькове.

Соответствующее решение было принято 17 октября на сессии Харьковского горсовета.

Улица расположена между улицами Тобольской и 23 Августа, ранее она была безымянной.

Кроме того, на сессии переименовали часть улицы Сидора Ковпака (№3-33, 8, от улицы Борткевича до улицы Шевченко) в переулок Борткевича.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: харьков

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