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В Харькове появилось новое СИЗО (фото)

В Харькове появилось новое СИЗО (фото)

В Алексеевской исправительной колонии №25 открыли участок следственного изолятора

 

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

 

По информации пресс-службы, вчера 30 октября в государственном учреждении "Алексеевская исправительная колония (№ 25)" открыли участок следственного изолятора.  Там сделан современный ремонт, кроме того он оборудован всей необходимой мебелью и инвентарем для содержания лиц, взятых под стражу. 

 

Плановое наполнение участка составляет 15 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: СИЗО

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