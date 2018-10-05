Вице-мэр Игорь Терехов сегодня, 5 октября, провел встречу с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и Министром иностранных дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

На встрече обсудили возможность создания в Харькове Почетного консульства Словацкой Республики.

«Я считаю, что с открытием Почетного консульства именно в Харькове у нас будет очень много хороших возможностей для развития сотрудничества», - подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Игорь Терехов в свою очередь отметил, что Харьков заинтересован в открытии консульства, и городская власть со своей стороны окажет необходимое содействие. По словам чиновника, это работа не одного дня, но обещают в кратчайшие сроки провести все необходимые процедуры, и в Харькове появится Консульство Словакии. Словацкий бизнес заинтересован в сотрудничестве с Харьковом.

Кроме того, на встрече обсудили туристический потенциал Харькова и вопросы культурного обмена между странами.

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