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В Харькове полиция объявила «охоту» на пешеходов-нарушителей

В Харькове полиция объявила «охоту» на пешеходов-нарушителей

Начиная с 1 апреля и по 30 июня, правоохранители будут следить за тем, как пешеходы соблюдают правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области, главная цель общегосударственного мероприятия — предотвращение и снижение количества дорожных происшествий с участием пешеходов.

Полицейские будут особо обращать внимание граждан на соблюдении Правил дорожного движения, а именно о правилах перехода проезжей части дороги и ​​соблюдении правил личной безопасности. Не менее важной задачей является также контроль и обеспечение предоставления водителями преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах и регулируемых перекрестках.

По информации правоохранителей, больше всего дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов случается в темное время суток или когда плохая погода. И то, и другое уменьшает видимость на дороге. Самые частые причины аварий с пешеходами – невнимательность сторон, участвующих в ДТП, спровоцированная усталостью, болезнью, депрессией и так далее, плохое состояние дороги, эксплуатация неисправных автомобилей, а также нарушение ПДД.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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