В Харькове полиция займется пассажирами без масок
В Харькове усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте.
Об этом соообщила спикер облуправления Нацполиции Елена Баранник, пишет "Суспільне". По ее словам, полицейские будут проводить разъяснительную работу и делать замечания пассажирам без масок.
Усилить контроль за выполнением противоэпидемических требований в общественных местах и городском транспорте рекомендовала полиции городская комиссия по техногенно-экологическим вопросам и чрезвычайным ситуациям Харьковского городского совета.
Согласно протоколу заседания, вагоны метрополитена, а также салоны трамваев, троллейбусов и автобусов должны дезинфицировать, а персонал и пассажиры любого общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты: респираторы или защитные маски, в том числе изготовлены самостоятельно.
В связи с увеличением количества больных СOVID в Украине усилить контроль в транспорте и на предприятиях рекомендовала Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Источник: sq.com.ua