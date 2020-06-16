В Харькове полиция займется пассажирами без масок

В Харькове усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте.

Об этом соообщила спикер облуправления Нацполиции Елена Баранник, пишет "Суспільне". По ее словам, полицейские будут проводить разъяснительную работу и делать замечания пассажирам без масок.

Усилить контроль за выполнением противоэпидемических требований в общественных местах и ​​городском транспорте рекомендовала полиции городская комиссия по техногенно-экологическим вопросам и чрезвычайным ситуациям Харьковского городского совета.

Согласно протоколу заседания, вагоны метрополитена, а также салоны трамваев, троллейбусов и автобусов должны дезинфицировать, а персонал и пассажиры любого общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты: респираторы или защитные маски, в том числе изготовлены самостоятельно.

В связи с увеличением количества больных СOVID в Украине усилить контроль в транспорте и на предприятиях рекомендовала Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: sq.com.ua

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