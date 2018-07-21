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В Харькове при попытке теракта задержали диверсанта "ДНР"

В Харькове при попытке теракта задержали диверсанта ДНР

В Харькове правоохранители разоблачили и задержали диверсанта террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жителя временно оккупированного Донецка, ранее судимого за убийство, и который в последнее время живет на территории Харьковской области, завербовали представители так называемого «министерства государственной безопасности ДНР» для совершения  акта диверсии  на железной дороге.

По заданию кураторов фейкового "министерства" злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС. 

Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер.

Сотрудники СБУ совместно с бойцами спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта у железнодорожной станции "Основа" в Харькове при попытке выстрелить из гранатомета в грузовой поезд. 

У злоумышленника изъяли гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.

Следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Операцию по задержанию диверсанта сотрудники СБУ проводили под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Идет следствие.

Агентство Телевидения Новости

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