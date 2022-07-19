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В Харькове продолжаются работы по обследованию домов, поврежденных обстрелами оккупантов

В Харькове продолжаются работы по обследованию домов, поврежденных обстрелами оккупантов

В Харькове за счет средств резервного фонда государственного бюджета в размере 125 млн грн продолжаются работы по обследованию и последующему ремонту домов, поврежденных обстрелами оккупантов.

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, работники коммунальных предприятий занимаются восстановлением кровель и установкой металлопластиковых окон. В частности, за средства полученной субвенции в городе планируют выполнить текущий (4 785 кв. м кровли и 11 315 кв. м окон) и капитальный (3 439 кв. м кровли и 1 197 кв. м окон) ремонты в 128 домах.

По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, перечень этих домов был утвержден в столице.

«Продолжаем с Министерством развития громад и территорий, Кабинетом Министров Украины по субвенции восстанавливать металлопластиковые окна там, где это необходимо. Это утверждено соответствующим документом министерства. Несмотря на то, что ситуация в городе напряженная, работы не прекращаем», - сообщил Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

Как объяснили в департаменте, металлопластиковые окна бесплатно устанавливаются только в домах из утвержденного перечня. Городская власть не имеет отношения к распределению средств субвенции. В будущем в целях ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры города перечень объектов, подлежащих ремонту за счет средств резервного фонда госбюджета, может расширяться.

Джерело: https://t.me/citykharkivua/11621

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