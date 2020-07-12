Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:28
Просмотров: 48

В Харькове проходят проверки развлекательных заведений

В Харькове проходят проверки развлекательных заведений

На соблюдение карантинных требований полицейские проверяют клубы, рестораны, кафе.

В Харькове полиция проверяет соблюдение санитарных требований и карантинных ограничений в местах отдыха горожан и на рынках. Проверяются рестораны, кафе, ночные клубы, – сообщили в ГУНП в Харьковской области.

В Харькове проходят проверки развлекательных заведений

9-10 июля в Московском районе вечером полицейские проверили работу 12 развлекательных учреждений, установив, что только три из них были закрыты после 22:00, а остальные продолжали работать. На нарушителей составлены админпротоколы.

В Харькове проходят проверки развлекательных заведений

Ранее сообщалось, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о запрете работы развлекательных заведений после 23:00.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Под Харьковом коммунальщики брали с людей лишние деньги
Сегодня 08:24    5
Харьковщина представит свою экспозицию на Сорочинской ярмарке
Сегодня 07:49    43
В Николаеве выстрелили в голову руководителю областной ячейки "Свободы"
Сегодня 07:38    60
Впервые за неделю: Харьков соответствует критериям для ослабления карантина
Сегодня 06:54    87
Коронавирус в Харькове: статистика на 11 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:22    111
Прибуток – мільйон доларів, податків – нуль: конфлікт перевізників на Харківщині (ВІДЕО)
11.07.2020 09:12    297
Коронавирус: количество пассажиров в метро упало в два раза
11.07.2020 08:05    284
Наскільки у Харкові змінилися ціни на продукти для борщу (ВІДЕО)
11.07.2020 07:33    179
Мор рыбы в Старом Салтове: подробности
11.07.2020 07:02    714
Троллейбус №11 изменит маршрут
11.07.2020 06:41    120
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 