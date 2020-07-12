В Харькове проходят проверки развлекательных заведений

На соблюдение карантинных требований полицейские проверяют клубы, рестораны, кафе.

В Харькове полиция проверяет соблюдение санитарных требований и карантинных ограничений в местах отдыха горожан и на рынках. Проверяются рестораны, кафе, ночные клубы, – сообщили в ГУНП в Харьковской области.

9-10 июля в Московском районе вечером полицейские проверили работу 12 развлекательных учреждений, установив, что только три из них были закрыты после 22:00, а остальные продолжали работать. На нарушителей составлены админпротоколы.

Ранее сообщалось, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о запрете работы развлекательных заведений после 23:00.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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