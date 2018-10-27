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В Харькове пройдет пробное ВНО

В Харькове пройдет пробное ВНО

С 8 по 31 января 2019 года на сайте Харьковского регионального центра оценивания качества образования пройдет регистрация на пробное ВНО (zno-kharkiv.org.ua/probne-zno).

Пробное ВНО является платным для участников.

Пробное ВНО состоится в такие дни:

* 16 марта - по украинскому языку и литературе;

* 23 марта - по одному из предметов: истории Украины, математике, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, испанскому языку, биологии, географии, физики, химии.

Участник сможет принять участие в одном из предложенных в тот или иной день тестирований.

Для получении результатов пробного ВНО каждому участнику нужно будет занести свои ответы на специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки:

* 16-18 марта - украинский язык и литература;

* 23-25 марта - история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также английский, немецкий, французский и испанский языки.

Результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы на информационных страницах участников 22 марта, по другим предметам - 29 марта.

Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО.

Результаты пробного ВНО не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации.

Источник: sq.com.ua

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