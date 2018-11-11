В Харькове прошла информационная кампания по противодействию торговле людьми

Информационную кампанию по вопросам противодействия торговле людьми провели в сентябре-октябре 2018 года среди школьников и студентов Харькова.

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, сотрудники департамента, а также представители общественных организаций и благотворительных фондов провели 45 тренингов в учебных учреждениях. Цель тренингов - научить молодежь, которая завершает обучение, навыкам распознавания вербовщиков с криминальными намерениями и ограждения себя от попадания в руки торговцев людьми, способам помощи людям, попавшим в «белое» рабство, принципам заключения трудовых соглашений, правилам получения легального трудоустройства и обучения за рубежом. Было распространено 5 тыс. брошюр с рекомендациями по противодействию торговле людьми.

Как отметили в департаменте, торговля людьми является глобальным преступным бизнесом, современной формой рабства и грубо нарушает права человека. По оценкам Международного центра по предупреждению преступности ООН, ежегодный денежный оборот в этой сфере составляет 30 млрд долл. в год, что делает его вторым по величине после торговли наркотиками.

Украина является страной происхождения, транзита и назначения в торговле мужчинами, женщинами и детьми. Растет также проблема внутренней торговли людьми. По данным исследования, проведенного по заказу Международной организации по миграции, более 230 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 года, что делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.

Источник: city.kharkov.ua

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