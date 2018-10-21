В Харькове прошло выездное заседание коллегии Гоструда

Мероприятие 19 октября собрало руководителей Государственной службы по труду из всех регионов страны, а также представителей работодателей, профсоюзов и правоохранительных органов.

Заседание прошло под руководством главы Гоструда Романа Чернеги. Центральными вопросами обсуждения стали легализация труда и детенизация заработной платы.

От имени председателя ХОГА Юлии Светличной плодотворной работы участникам мероприятия пожелал ее заместитель Михаил Черняк. Он рассказал о работе, проводимой в области в сфере легализации труда и детенизации заработной платы.

– В течение последних двух лет мы эффективно работаем в этом направлении. В области создана рабочая группа по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Также очень активно работает Гоструда в Харьковской области. Совместными усилиями мы достигли положительных результатов. Так, в прошлом году при росте долга по заработной плате по государственным предприятиям на 30 млн грн нам удалось уменьшить общий долг по области на 7 млн грн, – сообщил Михаил Черняк. – Уверен, по итогам этого года мы также покажем хорошие результаты. Есть проблема с задолженностью по заработной плате на государственных предприятиях, которые в большинстве являются банкротами. Работаем с органами государственной власти и делаем все зависящее от областного руководства для решения этого вопроса.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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