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В Харькове проведут благотворительный аукцион в помощь волонтёрам-медикам

В Харькове проведут благотворительный аукцион в помощь волонтёрам-медикамБлаготворительный аукцион пройдёт в Харькове 27 ноября, сообщил Сергей Жадан на своей странице в Facebook. На него выставят картины харьковских художников — как известных, так и начинающих.

Собранные деньги передадут волонтёрам медицинской службы «Ульф». Им нужно оборудование, с помощью которого обнаруживают внутреннее кровотечение.

«Есть ли оно — желательно проверить каждого раненого. Бывают случаи, когда солдата отбросило взрывной волной, и внешних повреждений у него никаких нет, а умер — от внутреннего кровотечения», — поясняют руководители «Ульфа» Юлия Сидорова и Алина Михайлова.

Для покупки оборудования (беспроводного датчика и планшета) нужно собрать около 90 тысяч гривен.

АУКЦІОН НА ПІДТРИМКУ ДОБРОВОЛЬЦІВ. Друзі, у нас із Харківською школою архітектури нова ініціатива. 27-го листопада ми...

Опубликовано Сергій Жадан [офіційна сторінка] Вторник, 6 ноября 2018 г.

Служба «Ульф» работает на Авдеевском направлении и помогает раненым бойцам и местным жителям. За первый год работы волонтёры-медики вывезли из-под огня 28 раненых. 

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